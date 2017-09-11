О продукте и поставщиках:

Alibaba.com предлагает чистый капсаицин, 2549 видов. Примерно 19% из них составляют растительный экстракт, 2% — другие экстракты, 1% — экстракт фруктов. Вам доступны различные чистый капсаицин, в том числе выдержка ginkgo, экстракты черники и выдержка солодки. Доступно 1042 поставщиков, которые предлагают чистый капсаицин, в основном из региона Азии. Основными странами или регионами-поставщиками являются Китай, India, и Тайвань, Китай, которые поставляют 97%, 2% и 1% чистый капсаицин соответственно.